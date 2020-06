13 giugno 1995: Alanis Morissette pubblicava Jagged Little Pill, l’album della sua consacrazione! Tutte le curiosità

Fino al 13 giugno 1995 Alanis aveva pubblicato due album pop-dance distribuiti solo in Canada: Alanis (1991) e Now Is the Time (1992) passati senza lasciare traccia. Grazie a Jagged Little Pill (33 milioni di copie vendute in tutto il mondo) con il suo stile post grunge Alanis ricevette 9 candidature ai Grammy (vincendone cinque).



- Quando Jagged Little Pill usci Alanis aveva solo 21 anni e 12 giorni.

- Ogni pezzo dell’album è stato registrato in massimo due take nello studio a casa del produttore Glen Ballard a Los Angeles.

- Il primo pezzo scritto da Alanis per l’album fu The Bottom Line che alla fine venne escluso dalla tracklist originale ma inserito nella ristampa del 2015

- Jagged Little Pill non è il titolo di una canzone ma una frase compare nel testo di You Learn.

-In You Outghta Know il grande Flea dei Red Hot Chili Peppers suona il basso e Dave Navarro la chitarra. Flea nel 1996 raccontò a Bass Player Magazine che quando ascoltò per la prima volta il pezzo le linee di basso e chitarra del pezzo le trovò pessime ma che la parte vocale era fenomenale e quindi si concentrò a fare il meglio possibile.

- Alanis scrisse i pezzi Hand In My Pocket e Perfect in meno di un ora.

- All’interno di Jagged Little Pill c’è una traccia fantasma che si può ascoltare lasciando andare il disco il loop. Si intitola Your House (A Cappella).

- Rolling Stone America ha inserito Jagged Little Pill al 327esimo posto su 500 nella classifica degli album più belli di sempre.