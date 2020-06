Robert Plant avrebbe potuto smettere di cantare per diventare un insegnante. Ecco perché

Robert Plant, una delle voci più simboliche, potenti e riconoscibili di tutta la storia del rock. Un frontman leggendario che con le sue movenze sul palco con i Led Zeppelin e le sue espressioni vocali ha contribuito a creare un vero e proprio modello da emulare per tutte le generazioni future. Ma alcune vicende personali e di salute avrebbero potuto minare la longeva e bellissima carriera di uno degli artisti più prolifici e sperimentatori degli ultimi 50 anni.

C'è stato però un momento in cui il leggendario frontman prese seriamente in considerazione l'idea di lasciare la musica alle spalle e studiare per diventare un insegnante. Accadde nel 1977 quando suo figlio Karac morì all'età di cinque anni. Come disse in un'intervista rilasciata a Louder: "pensai alla mia vita di quel momento, e al fatto che probabilmente avessi dovuto mettere molto più del mio impegno nella vita delle persone che amavo e di cui avrei dovuto prendermi cura, di mia figlia e della mia famiglia in generale. Quindi sì, ero pronto a prenderla in mano". In un'altra intervista rilasciata successivamente a Rolling Stone dichiarò: "Persi il mio ragazzo. Non volevo più far parte dei Led Zeppelin. Volevo solo stare con la mia famiglia."

In quell'intervista Plant dichiarò che dolo una persona riuscì a convincerlo a restare nel mondo della musica e nei Led Zeppelin: il suo migliore amico John Bonham.

Quell'episodio del 1977 non fu l'unico che rischiò di allontanare Plant dalla musica e dai palchi più prestigiosi di tutto il mondo.

A metà degli anni '70 Plant si sottopose ad un intervento di rimozione di alcuni noduli alle corde vocali, pratica molto comune tra le grandi voci di quell'epoca. Questa operazione potrebbe porre fine alla carriera di un artista ma, come abbiamo avuto la fortuna di sentire con gli album successivi registrati dal frontman dopo l'operazione, le cose andarono tutto sommato bene. Fino agli anni '90 quando un medico, dopo una visita specialistica, disse a Plant che nel giro di pochi mesi avrebbe perso la capacità di cantare e probabilmente quella di parlare. Per fortuna si sbagliò ma tra il 1990 e il 1992 la carriera del cantante ebbe una breve pausa che gli servì a riposare le corde vocali e imparare nuove tecniche.

Dal 1993 la sua carriera risorse e dal 1994, dopo la reunion con Jimmy Page, la sua voce ebbe una vera e propria seconda vita, ritrovando addirittura la capacità e possibilità di rimettere mano alle leggendarie canzoni dei Led Zeppelin.