Green Day: UFFICIALE a Milano e Firenze Rocks il 16 e 17 giugno 2021! Tutte le info e biglietti

Live Nation annuncia ora il posticipo del tour in Italia dei Green Day al 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus COVID-19. La tournée mondiale, infatti, includeva due tappe nel nostro Paese, originariamente previste per il 10 giugno 2020 a Milano - Ippodromo SNAI (San Siro) e l’11 a Firenze Rocks.

Le date in Italia dei GREEN DAY sono riprogrammate nelle medesime location l’anno prossimo!

· 16 giugno 2021 – Milano - Ippodromo SNAI (San Siro)

· 17 giugno 2021 – Firenze Rocks (Visarno Arena)

I WEEZER saranno sul palco prima dei Green Day in entrambe le serate.

INFO BIGLIETTI

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I BIGLIETTI GIÀ ACQUISTATI - CLICCA QUI

I biglietti per il tour dei GREEN DAY in Italia sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Virgin Radio è la radio ufficiale