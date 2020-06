Aerosmith, ecco perché tutti odiavano andare in tour con loro

Oggi sono puliti, ma in passato gli Aerosmith erano tra le band più dissolute della storia del rock. L’abuso di droga spesso ha influito anche sul loro lavoro, causando ingenti danni e attirando sui musicisti l’odio e la rabbia di chi lavorava con loro.

Come riporta NME, il bassista Tom Hamilton una volta ha raccontato in proposito: “Ricordo che una sera durante un concerto ci mancavano ancora tre canzoni – ha detto – quando Steven ha perso conoscenza per un motivo o per un altro”. Il motivo era la droga e probabilmente ben pochi spettatori si lamentarono che lo spettacolo fosse finito in anticipo.

“Eravamo fatti, era uno stile di vita – ha invece raccontato Tyler – io forse mi facevo un po’ più degli altri ma avevo un problema in proposito. Sono impotente di fronte alle droghe che amo perché sono dipendente dalla musica e la musica è la droga più potente di tutte”. La versione del cantante oggi può far sorridere, ma per chi lavorava con loro non era affatto semplice. Tempo fa girava voce che, diversi anni fa, gli Aerosmith erano talmente fatti che più volte è capitato che suonassero la stessa canzone di fila senza rendersene conto. Tyler, però, ha negato tutto: “Oh no, questo vorrebbe dire che siamo degli stupidi idioti – ha spiegato – invece noi eravamo solo dei drogati”.

Nel 1988 gli Aerosmith fecero un tour con i Guns N’ Roses, un tour che poi definirono come “uno dei più divertenti della loro storia”. In quel periodo erano ormai già fuori dal tunnel della droga e sono rimasti puliti anche negli anni a seguire, gli anni ’90, quando vinsero quattro Grammy. Oggi gli Aerosmith, con oltre 150 milioni di dischi venduti nella loro carriera, sono ancora sulla cresta dell’onda e continuano ad appassionare tantissimi fan. I tour all’insegna degli eccessi sono ormai un ricordo lontano e oggi Steven Tyler e compagni sembrano davvero “drogati” solo di musica.