Keanu Reeves e le novità su Matrix 4: "solo una storia così bella mi ha convinto a tornare"

Dopo quasi due decenni dall'esordio del suo leggendario personaggio, Keanu Reeves riprenderà il ruolo di Neo nel quarto film della saga di Matrix. Sembra quasi impossibile ma il grande attore di Hollywood tornerà a vestire i panni del "Signor Anderson" in uno dei più insperati sequel della storia del cinema. Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto Reeves ad accettare di tornare in un ruolo così iconico? In una recente intervista l'attore ha affermato che solo una "storia così meravigliosa" e una sceneggiatura ben fatta sono state in grado di convincerlo a rientrare in questo progetto così ambizioso e rischioso portato avanti dalla Warner Bros: "Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa che mi ha subito colpito dentro". Nell'intervista, concessa al magazine Empire, Keanu Reeves ha poi elogiato la nuova collaborazione con la storica regista dei precedenti film: "Questa è l'unica ragione per farlo. Lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico.”

L'attore ha poi anticipato qualche filo conduttore e tema che potrebbe far parte della nuova pellicola: "La trama potrebbe servire ai fan a capire e riflettere su alcuni concetti riguardanti la nostra modernità. È davvero speciale, la storia ha alcune cose significative da dire e da cui possiamo trarre nutrimento e ispirazione".

Reeves non è stato il solo membro del cast a lodare la trama (strettamente segreta) scritta dal co-creatore delle pellicole originali delle sorelle Wachowski, Aleksandar Hemon e dal romanziere di Cloud Atlas David Mitchell. Carrie-Anne Moss, che tornerà nei panni di Trinity, ha parlato allo stesso modo della sceneggiatura: "Quando mi è stata mostrata la trama, con questa profondità incredibile e con tutta l'integrità e l'arte che si possa immaginare, mi sono detta "Questo è un regalo". È stato semplicemente fantastico".

Sebbene la produzione del film sia stata messa in pausa a causa dell'emergenza COVID-19, Matrix 4 dovrebbe arrivare nelle sale di tutto il mondo il 21 maggio 2021. Oltre a supervisionare la sceneggiatura, Wachowski è la regista. Lei e la sorella Lilly hanno diretto e scritto la sceneggiatura dell'intera trilogia di Matrix. Oltre a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss si uniranno i nuovi membri del cast Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Jonathan Groff (Mindhunter), Jessica Henwick (Game of Thrones) e Neil Patrick Harris.