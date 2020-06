Metallica: la cover di Nothing Else Matters registrata in isolamento sociale da una giovane pianista. Guarda il video

Quando nel 1991 i Metallica pubblicarono Nothing Else Matters milioni dei loro fan probabilmente si emozionarono moltissimo fino dal primo ascolto. È sicuramente uno dei brani più amati, diretti e melodici scritti dalla band di James Hetfiled e Lars Ulrich e, per sottolinearne ulteriormente la raffinatezza, una giovane pianista ha deciso di trasformarla in una bellissima ballata per pianoforte.

In completo isolamento sociale dettato dalle regole per il contenimento del covid-19, la giovane pianista Ayse Deniz ha registrato una versione semplice e potente del brano all'interno di un teatro vuoto, esaltandone ancora di più la melodia.

Deniz da qualche anno ha iniziato a riarrangiare i grandi classici del rock riscrivendoli per pianoforte. Tra i suoi brani reinterpretati compaiono "We Are the Champions" e "Bohemian Rhapsody" dei Queen ed "Hey Jude" dei Beatles, oltre a una serie di grandi colonne sonore che hanno reso grande il cinema.

Nel video che segue la sua versione di Breed dei Nirvana registrata qualche anno fa a Milano: