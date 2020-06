Queen, Bryan Adams reinterpreta "Innuendo" in acustico. Guarda il video condiviso da Brian May

Il chitarrista dei Queen Brian May ha pubblicato un video con protagonista Bryan Adams mentre esegue una cover acustica di un brano della sua band. Non è un brano qualsiasi dei Queen, il cantautore canadese si è cimentato nella reintepretazione di Innuendo, l'epico ultimo inno della band scritto nel 1990 da Freddie Mercury e Roger Taylor.

Nel post pubblicato su Instagram Brian May ha scritto: “Penso che dovreste vederlo. SÌ! Questo è l'unico e il solo Bryan Adams, leggendario artista rock, canadese, ma naturalizzato Inglese. Ed è un mio caro amico. Abbiamo suonato tempo fa insieme alla Royal Opera House per un concerto di beneficenza. Molto tempo fa, ai tempi in cui le cose erano molto diverse."

“Penso che Bryan sia una delle pochissime persone che conosco e possano affrontare e cimentarsi in questa canzone dei Queen così difficile, cantandola nella sua chiave originale accompagnato da una sola chitarra acustica. Beh, questo ragazzo non è un ragazzo normale! Godetevela!”