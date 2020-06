Dave Grohl ha ormai una lunga storia musicale alle spalle: proprio quest’anno ha festeggiato i 25 anni di carriera con i Foo Fighters, ma il suo percorso, com’è noto, è iniziato molto prima, con i Nirvana, band con la quale ha raggiunto il successo internazionale.

Dave ha sempre composto musica: quando ancora suonava con Kurt Cobain e Krist Novoselic, il musicista ha iniziato a comporre quelle che poi sarebbero diventate le prime canzoni dei Foo Fighters. Nel 1992, in particolare, Grohl andò da solo a registrare in studio alcune demo di brani destinati a un eventuale progetto solista parallelo ai Nirvana: quelle demo diventarono poi alcune delle canzoni inserite nel primo EP dei Foo Fighters e segnarono di fatto l’inizio della carriera di Dave Grohl come compositore. Oggi quelle demo sono conosciute come Nirvana: Dave’s Demotapes e rappresentano, però, l’idea iniziale di un progetto punk-rock solista che il batterista della band grunge aveva in mente in quel periodo, di certo anche influenzato dai suoi compagni di avventura, Cobain e Novoselic.

Kurt capì subito che Dave aveva qualcosa in mente con quelle registrazioni che aveva fatto e così gli chiese di poterle ascoltare. In seguito è stato proprio Grohl a raccontare quale fu la sua reazione: "Kurt le ascoltò e mi diede un bacio sul viso mentre era nella vasca da bagno – ha detto, come riporta Far Out Magazine – era così entusiasta. Mi ha tipo detto ‘Ho sentito che hai registrato della roba con Barrett Jones (il suo amico produttore ndr)’. Io gli ho risposto di sì e così lui mi ha detto ‘Fammela ascoltare’. Io ero molto spaventato all’idea di essere nella stessa stanza con lui mentre ascoltava quelle demo”.

Nonostante questi timori, Kurt invece apprezzò molto quei primi brani che Dave aveva composto, al punto che gli chiese di far diventare alcuni di essi dei futuri pezzi dei Nirvana. La tragica morte del frontman, però, mise fine a questo progetto, così come a tutti gli altri della band. Dopo il tempo necessario per elaborare quel grave lutto, per Dave Grohl è poi arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita e la sua carriera: fu così che rispolverò proprio quelle demo, trasformandole nelle prime canzoni della sua nuova band, i Foo Fighters per l’appunto. Si tratta di Alone + Easy Target, Big Me ed Exhausted: con questi pezzi, Dave Grohl si fece largo nel panorama rock fino a conquistarsi un posto tutto suo e a diventare uno dei rocker più amati e famosi ancora oggi.