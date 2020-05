The Who, Pete Townshend: “I Led Zeppelin? Sono dei bravi ragazzi ma odio la loro musica”

Pete Townshend, leggendario chitarrista degli Who, non ha peli sulla lingua e la sua opinione sui Led Zeppelin fa addirittura venir fuori la sua parte più brutale. In una intervista per il Toronto Sun ha raccontato: "In un certo senso abbiamo inventato l’heavy metal con il nostro primo album dal vivo, Live at Leeds nel 1970. Siamo stati copiati, tra i tanti, anche dai Led Zeppelin. Non mi piace una sola cosa che hanno fatto e detesto essere anche solo leggermente paragonato a loro. Non mi sono mai piaciuti. È un vero problema per me, perché come persone penso che siano davvero dei bravi ragazzi ma non mi piace il gruppo. E non mi spiego come abbia fatto a diventare così famoso".