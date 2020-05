Oasis, tutta la verità su "Don't Stop.." l'inedito della band pubblicato da Noel Gallagher

L’ultima puntata della faida tra i fratelli Gallagher riguarda una vecchia demo intitolata Don’t Stop che Noel ha pubblicato lo scorso aprile, spiegando di averla ritrovata in una scatola mentre sistemava casa durante la quarantena. Il suddetto brano non è mai stato pubblicato in un album degli Oasis e nella versione che Noel ha pubblicato online è proprio lui a cantare.

Prima di questa pubblicazione a sorpresa, per ammissione dello stesso Noel, l’unica altra registrazione di questo pezzo risaliva al soundcheck di un concerto a Hong Kong di circa 15 anni fa, una versione che pare sia andata perduta. Il fratello maggiore della famiglia Gallagher ha spiegato di aver deciso di pubblicare il demo per fare un regalo ai fan, sicuro che loro avrebbero apprezzato come, infatti, in tanti hanno fatto.

A non aver apprezzato l’iniziativa, però, è stato ovviamente Liam che su Twitter ha subito lanciato una delle sue tipiche frecciatine al fratello, lamentandosi del fatto che nella canzone pubblicata manchi qualcuno, ossia lui sesso e il chitarrista Paul “Bonehead” Arthur: “Beh, c’è qualcosa che manca in questo enorme casino ed è tuo fratello – ha scritto per poi aggiungere - se vuoi pubblicare dei vecchi demo assicurati che sia io a cantare e che ci sia la chitarra di Bonehead, altrimenti il pezzo non vale nulla”. In un altro tweet, tra l’altro, Liam sostiene che il fratello abbia registrato di nuovo il pezzo per inserirci la sua voce.

Come decifrare tutta questa vicenda? Secondo Mark Savage della BBC, con questo inedito gli Oasis hanno dimostrato di avere ancora qualche asso nella manica. Pubblicando una semplice demo di molti anni fa, i fratelli Gallagher hanno di nuovo attirato l'attenzione e conquistato la scena: tutti hanno parlato della release di questa canzone e i fan hanno subito sperato nella tanto agognata reunion. Ciò dimostra che come band hanno ancora un ampio seguito, il problema è solo capire come far andare d’accordo i due fratelli. Di recente è sempre stato Liam a chiedere al fratello di fare almeno un reunion tour o un unico concerto, ma Noel ha sempre risposto di no, spiegando che quello con gli Oasis per lui era ormai un capitolo chiuso. Adesso, però, ha deciso di pubblicare un inedito: sarà stata solo nostalgia oppure un segno di apertura verso l’ipotesi di rimettere in piedi il gruppo? Se anche così fosse, al momento non possiamo saperlo. I dubbi restano e la speranza è che la prossima puntata dell’eterna faida tra i fratelli Gallagher possa chiarire la situazione una volta per tutte.