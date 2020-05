Nirvana: ecco a quanto ammontava il patrimonio di Kurt Cobain al momento della sua scomparsa

Quando pensiamo al grunge ci viene in mente un solo nome: Kurt Cobain. Il frontman dei Nirvana ha avuto troppo poco tempo a sua disposizione, ma è bastato per farlo diventare una vera e propria icona. Il suo stile trasandato, le sue canzoni rabbiose e dolorose, quell'atmosfera sognante e poco chiara che raccontava nei suoi pezzi: tutto questo oggi è entrato a far parte dell'immaginario musicale mondiale. Lui è stato il punto di riferimento della Generazione X.

Ma, quando si parla di personaggi del genere, spesso controversi, quello che conosciamo non è tutta la verità. Sappiamo che odiava la canzone più famosa e fortunata dei Nirvana, "Smells Like Teen Spirit", e che forse non è stato il miglior cantante della scena di Seattle. Lo abbiamo sempre visto con un bambino un po' cresciuto che amava indossare cardigan larghi e lisi, e che si divertiva solo quando faceva la sua musica.

Quello che (forse) non sappiamo è che Kurt era molto legato ai soldi e alla fama. Ad esempio, odiava i Pearl Jam perché avevano ottenuto la copertina del Time prima di lui. C'è un aspetto su cui è stato particolarmente fortunato, cioè quello del suo patrimonio. Al momento della morte, nel 1994, aveva un patrimonio netto di 50 milioni di dollari, secondo quanto riferito dal Celebrity Net Worth. Portavoce della sua generazione e di quella successiva, Kurt ancora oggi influenza il mondo della musica e della cultura in generale, non stupisce pensare che avesse accumulato così tanto.

Dove sarebbe oggi Cobain non possiamo saperlo, avrebbe mantenuto nel tempo la sua fama? Sarebbe ricco oggi? Probabilmente sì. Solo come parametro, possiamo vedere il patrimonio di Dave Grohl, che si aggira sui 320 milioni di dollari. E anche quello della figlia Frances Bean che, a soli 27 anni, possiede la bellezza di 200 milioni di dollari.

A molti sarebbe piaciuto assistere alla crescita di un cantante come Kurt, vedere le sue evoluzioni musicali, le sue trasformazioni, indipendentemente dal patrimonio. Ma forse un mito nasce proprio così, quando lasciamo un alone di mistero su quello che sarebbe potuto essere, ma che non sarà mai.