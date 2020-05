Liam Gallagher: “Sono rimasto sobrio al massimo per 6 mesi di fila”

Negli anni d’oro degli Oasis, Liam Gallagher si è fatto notare anche per il suo modo di vivere un po’ sopra le righe, in perfetto stile rock, dove l’alcool aveva un ruolo come protagonista. Negli ultimi anni, complice forse anche l’età che avanza, il musicista è molto migliorato ed è ormai difficile vederlo in piena notte in qualche club londinese.

Com’è noto, su Twitter l’ex deli Oasis si lascia spesso andare a provocazioni dirette verso suo fratello Noel, ma a volte parla anche di sé, spesso rispondendo a delle domande specifiche che gli vengono rivolte dai fan. Un utente, ad esempio, gli ha chiesto per quanto tempo sia mai riuscito a rimanere sobrio nella sua vita. Il cantante ha risposto così: “Per sei mesi – ha twittato Liam – ma non sono mai riuscito ad andare oltre. Avevo un aspetto migliore, mi sentivo bene, ma semplicemente non fa per me. Mi stavo per trasformare in un grandissimo str***o, così ho iniziato a bere di nuovo”.

6 months never get them badboys back looked good felt good but it’s just not for me I nearly turned into a massive cunt so started drinking again — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 17, 2020

Di certo non si può dire che Liam non sia sincero quando parla di sé. Di recente, in un’intervista per Q Magazine ha parlato dei suoi più grandi rimpianti: “Sono legati a cosa personali. Ad esempio, l’aver mandato all’aria dei matrimoni, essere stato un idiota con i figli, trattare male le persone e deluderle. Ma a parte questi, nulla. Le mie più grandi paure? – ha concluso – non essere amato e non essere in grado di amare”.