I Green Day hanno pubblicato la loro versione di "Dreaming" dei Blondie. Guarda il video (anche con immagini girate in Italia)

Quando si tratta di trasformare in "punk" canzoni di altri artisti Billie Joe Armstrong è diventato ormai una vera sicurezza. Dopo aver condiviso per settimane molte rivisitazioni di grandi brani del passato registrati in quarantena, all'interno della sua rubrica No Fun Mondays, ora sembra che l'intera band abbia deciso di seguirlo con una sorpresa per tutti i fan. I Green Day hanno condiviso la loro versione di "Dreaming" dei Blondie, originariamente contenuta all'interno dell'omonimo album della band di Debbie Harry del 1979.

Il video che accompagna la pubblicazione del brano vede come protagonista un cagnolino (presumibilmente il cane di Billie Joe che altre volte abbiamo visto comparire nelle sue esibizioni domestiche) intento a sognare "i giorni passati". E trattandosi del cane di una rock star cosa potrebbe mai sognare se non i grandi concerti della sua band preferita? Nel video compare anche Milano e la band in giro per la città.

Nell'attesa di poter rivedere Mike Dirnt, Tre Cool e Billie Joe sul palco godiamoci il divertente video di Dreaming, la nuova uscita dei Green Day: