Coronavirus, IDAYS UFFICIALE: l'edizione 2020 del festival è cancellata. Tutte le info biglietti

A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, l’edizione 2020 del festival IDAYS, che avrebbe dovuto avere luogo dal 12 al 15 giugno + 17 luglio a MILANO nell’area MIND – Milano Innovation District (area expo), è cancellata.

Live Nation sta lavorando per poter annunciare quanto prima l’edizione del 2021, siamo fiduciosi di poter confermare la stessa line-up del 2020 e vicini ad una comunicazione ufficiale.

I biglietti dell’edizione 2020 saranno validi per l’edizione 2021.

Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, in base all’art. 88 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge il 24 Aprile 2020), potrà ottenerlo richiedendo un “voucher”.Il Voucher sarà di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro il 18 giugno 2020

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher e sulla lista degli show per cui il voucher richiesto sarà spendibile, visitare le pagine:

· Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

· Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

· Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?

Live Nation Italia desidera ringraziare i propri team, gli artisti, gli sponsor e tutti i partner che lavorano duramente ogni anno nella produzione del festival e naturalmente i fan per il loro supporto, entusiasmo e pazienza.