Coronavirus e concerti, le regole da seguire a partire dal 15 giugno. Tutti i dettagli

I grandi eventi live attesi per l'estate 2020 si fermano, dando appuntamento al 2021 per una stagione ricca di voglia di ripartenza. È quanto dichiarato da Assomusica, l'associazione che riunisce alcuni dei promoter di eventi nazionali, in seguito alle disposizioni governative emesse con il Dpcm contenente le nuove misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.

Niente grandi eventi quindi nell'estate 2020 ma non per questo priva di manifestazioni o concerti. Secondo quanto riportato dalle nuove regole concerti, cinema e teatri ripartiranno dal 15 giugno, ma con nuove regole molto stringenti. Come riportato nel testo divulgato dal governo "gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”

LE NUOVE REGOLE: