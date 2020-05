Iron Maiden, è stata trovata morta a Londra Paddy Bowden, moglie di Bruce Dickinson. Si erano separati

Paddy Bowden, l’ex moglie di Bruce Dickinson, è stata trovata morta lunedì 18 maggio nella casa di Chiswick, nella zona ovest di Londra, dove un tempo viveva col marito. Secondo quanto riportato dal Sun, la donna sarebbe stata vittima di un incidente domestico e all’arrivo dei soccorsi era già morta. “Abbiamo ricevuto un chiamata alle 9:42 di mattina – ha riferito un portavoce del servizio ambulanze di Londra – e abbiamo inviato due squadre di staff medico sul posto. La prima è arrivata dopo pochi minuti ma purtroppo la paziente era già morta”.

“Questa è una tragedia terribile dovuta a quanto pare a un tragico incidente – ha dichiarato il frontman degli Iron Maiden in un comunicato – io e i miei figli siamo devastati. Per rispetto di Paddy, non rilasceremo ulteriori dichiarazioni in questo momento così difficile e doloroso per la nostra famiglia”. Con queste parole il frontman dimostra ancora una volta di voler proteggere i suoi cari dalle speculazioni dei media; per lo stesso motivo, ha deciso di non raccontare le sue vicende familiari più intime nella sua autobiografia “What Does This Button Do?”, uscita nel 2017.

Bruce e Paddy si sono sposati nel 1990 dopo due anni di relazione, a seguito della rottura del cantante con la sua prima moglie Jane. La coppia ha avuto tre figli, Austin, che oggi ha 29 anni, Kia che ne ha 28 e Griffin che ne ha 27; sebbene la loro separazione sia stata resa nota solo nel novembre scorso, sembra che in realtà i due si fossero lasciati già nel 2018. Oggi Bruce ha 61 anni e vive a Parigi, insieme alla sua nuova compagna, un’istruttrice di fitness di nome Leana Dolci.