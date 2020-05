Ian Curtis, il concerto tributo a quarant'anni dalla morte coi membri dei Joy Division, Brandon Flowers e Mark Lanegan

Bernard Sumner e Stephen Morris dei New Order ricorderanno il cantante dei Joy Division Ian Curtis durante un evento live in streaming questa sera alle ore 21:00 in occasione del 40° anniversario dalla sua scomparsa a soli 23 anni.

Moving Through the Silence: Celebrating the Life & Legacy of Ian Curtis ospiterà diverse grandi star del mondo del rock tra cui Brandon Flowers dei The Killers, che parlerà dell'influenza di Curtis sulla sua musica, nonché esibizioni integrali di Elbow, Kodaline e Mark Lanegan.

Gli artisti che prenderanno parte alla celebrazione:

BERNARD SUMNER & STEPHEN MORRIS (JOY DIVISION / NEW ORDER)

BRANDON FLOWERS (THE KILLERS)

CRAIG PARKINSON

ELBOW

JENNIFER HARDY

KODALINE

LAPSELY

LONELADY

MARK LANEGAN & WES EISOLD (COLD CAVE)

MARK REEDER

MAXINE PEAKE

TAMSIN EMBLETON

THE LOTTERY WINNERS

THE UNTOLD ORCHESTRA & NORTHERN SESSION CHOIR FT. IORA

L'evento, che sarà presentato da Headstock e dal DJ / scrittore Dave Haslam sarà trasmesso in streaming in diretta tra le 21:00 e le 23:00 ora su United We Stream e segnerà l'inizio anche della Settimana mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulla salute mentale.

Per seguire la diretta collegati al sito di United We Stream e su Facebook a QUESTO LINK.

Nel pomeriggio del 18 maggio anche Peter Hook, bassista e co-fondatore dei Joy Division, ha trasmesso in streaming un concerto integrale dedicato alla memoria del compianto Ian Curtis. Guardalo qui: