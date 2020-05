Rock The Castle: UFFICIALE i Judas Priest spostano il concerto al 2021. Tutte le info biglietti

A seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus, i Judas Priest hanno deciso di posticipare il loro concerto al Rock The Castle di Villafranca di Verona, previsto originariamente il 27 giugno 2020, alla nuova data di sabato 26 giugno 2021.

La band di Rob Halford sarà accompagnata sul palco anche da Saxon e Angel Witch.

INFO BIGLIETTI:

26.06.2021 ROCK THE CASTLE, Castello Scaligero c/o Villafranca di Verona (VR)



I biglietti acquistati per la data del 2020 rimangono validi per la nuova data del 2021.



Rimanete connessi sui canali di Rock The Castle per aggiornamenti riguardanti gli altri show del festival

www.rockthecastle.it