Red Hot Chili Peppers: Flea insegna a suonare il basso al gorilla Koko! Guarda il video

Il bassista dei Red Hot Chili Peppers ha recentemente condiviso sul suo account Instagram un vecchio video dell'incontro con la gorilla Koko, diventata famosa per la sua capacità di comunicare utilizzando la lingua dei segni.

L'incontro in realtà risale al 2016 e avvenne presso la Gorilla Foundation, che al tempo se ne occupava. Ma non è la prima volta che Flea ha voluto ricordare quei momenti sui social. Il bassista le ha reso omaggio anche nel 2018, in occasione della sua scomparsa.

Nella didascalia del post condiviso dal rocker di "Can't Stop" si legge: "Fantastico oogly moogly! Lunga vita a Koko!". Infatti il video mostra la gorilla che prende il basso dalle mani del musicista e strimpella qualche nota osservando Flea che le mostra come fare.

Visualizza questo post su Instagram Great oogly moogly! long live Koko! Un post condiviso da Flea (@flea333) in data: 10 Mag 2020 alle ore 9:45 PDT

Intanto la band si sta preparando ad affrontare i cambiamenti già annunciati sui social alla fine dello scorso anno.

In un post condiviso con i fan si legge: "I Red Hot Chili Peppers annunciano che ci stiamo separando dal nostro chitarrista degli ultimi dieci anni, Josh Klinghoffer. Josh è un bravissimo musicista che rispettiamo e amiamo. Gli siamo profondamente grati per il tempo trascorso insieme e gli innumerevoli doni che ha condiviso con noi. Annunciamo anche con grande entusiasmo e con tutto il cuore che John Frusciante si sta riunendo al nostro gruppo".