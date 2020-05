I Mötley Crüe saranno ospiti in streaming per i fan in quarantena nel Virtual Party dedicato al film "The Dirt"

Mentre tutti attendono di sapere se il reunion tour estivo dei Mötley Crüe sarà rimandato o annullato, esiste un altro modo di poter comunque interagire con la band. Venerdì 15 maggio la band sarà ospite da casa in streaming per i fan nel Virtual Party dedicato al film "The Dirt", il loro film biografico uscito lo scorso anno.

La visione inizierà alle ore 16:00 di Los Angeles (all'1:00 del mattino del 16 maggio in Italia) e offrirà un'esperienza unica a tutti i fan della band, poiché Tommy Lee, Nikki Sixx, Vince Neil e Mick Mars assieme a "ospiti speciali" a sorpresa commenteranno il film in diretta attraverso la pagina Twitter della band. I fan sono potranno partecipare alla visione conversando con la band attraverso l'hashtag #homesweethome per tutta la durata del film.

Watch #TheDirt with the Crüe & special guests on Netflix this Friday 5/15 at 4pm PST! Follow along with special commentary right here on Mötley Crüe's twitter using the hashtag #stayhomesweethome



Stream / Download The Dirt soundtrack - https://t.co/aJrZQpuXOs pic.twitter.com/FdCnUnbx6y