Pink Floyd, David Gilmour omaggia Syd Barrett suonando “Octopus” e “Dominoes” in quarantena. Guarda i video

Durante questo periodo di quarantena David Gilmour, sua moglie Polly Samson e la loro famiglia si sono riuniti più volte nella loro soffitta di casa per trasmettere in streaming settimanalmente alcuni contenuti live per la serie "Von Trapped Family". Creato originariamente per promuovere il nuovo libro di Samson Theater for Dreamers, questo appuntamento si è evoluto in una sorta di ritrovo virtuale durante il quale la famiglia Gilmour canta canzoni, legge poesie, risponde a domande inviate dai fan e beve vino.

Durante l'ultimo episodio, Gilmour ha realizzato la cover di due brani composti dall'ex compagno di band dei Pink Floyd Syd Barrett: "Octopus" e "Dominoes". Gilmour ha anche condiviso con i fan collegati in streaming alcuni aneddoti personali del suo rapporto con Barrett, del periodo in cui hanno lavorato insieme e anticipando che gli è stato chiesto di leggere in streaming un libro contenente i testi del suo amico scomparso il 7 luglio 2006.

Guarda il video del concerto casalingo della famiglia Gilmour nella loro casa inglese.

"Octopus" (dal minuto 17:35)

"Dominoes" (dal minuto 32:50)