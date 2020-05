Muse, in arrivo il film su Simulation Theory. Matt Bellamy: "sarà la nostra versione di The Wall"

I Muse pubblicheranno un nuovo film/concerto dedicato a "Simulation Theory", il loro ultimo album di studio, e Matt Bellamy lo ha definito come la loro "versione di The Wall".

Il paragone si riferisce ovviamente al film dei Pink Floyd del 1982, basato sull'omonimo album della band del 1979.

Parlando con Zane Lowe su Beats 1, il frontman della band britannica ha descritto così il progetto: "La cosa bella è che i Muse faranno uscire il film durante l'estate. Lo abbiamo filmato durante i due concerti alla O2 Arena di Londra lo scorso settembre. Conterrà sequenze registrate dal vivo e anche elementi visuali caratteristici dell'artwork e dei concept contenuti nell'ultimo album, l'estetica degli anni '80 e roba fantasy."

Bellamy ha poi descritto il tema principale del film e probabili paragoni che il pubblico potrebbe fare con l'emergenza coronavirus: "È come la nostra versione di The Wall o qualcosa del genere. Il mio manager mi ha detto che devo sottolineare che il film è stato in parte realizzato prima dell'emergenza COVID-19, perché ovviamente non sapevamo cosa sarebbe successo. È basato su un virus. Non lo sapevamo quando abbiamo girato il film, ma sarà interessante perché mostrerà un mondo immaginario. Sarà divertente."

Il frontman dei Muse ha aggiunto che spera che il film venga pubblicato in "giugno o luglio" e che sarà distribuito online piuttosto che nei cinema, come previsto in precedenza a causa della pandemia di coronavirus: "È sicuramente il miglior tipo di film che abbiamo realizzato"