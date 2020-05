Billie Joe Armstrong bambino suona "Johnny B. Goode" assieme alla sua famiglia! Guarda il video

Billie Joe Armstrong ha condiviso un dolcissimo video di se stesso bambino mentre suona assieme alla sua famiglia.

La clip mostra il frontman dei Green Day che si esibisce con la sua iconica chitarra Blue, una Fender Stratocaster che gli era stata regalata originariamente da sua mamma Ollie quando aveva 10 anni, e da allora continua a rimanere tra le sue dita. Con quella chitarra ha registrato praticamente tutti i dischi dei Green Day e ancora oggi viene utilizzata durante le esibizioni dal vivo della band.

Billie Joe ha iniziato a fare musica davvero presto. Ha pubblicato il suo primo singolo, Look For Love, a soli cinque anni, e questo video è probabilmente stato registrato durante una recita in California all'età di 13 anni.

Ad accompagnare il video come sempre un breve messaggio del frontman dei Green Day, questa volta dedicato alla sua inseparabile Fender Stratocaster "Blue":

"Mia cara Blue,

sei sempre stata così fedele. Mio fratello Dave suona la batteria. La mia famiglia tutto il resto...

Canzone - Johnny B. Goode.

Date un'occhiata alla giovane rock star in azione"

Guarda il video in cui il "giovane" Billie Joe Arnstrong suona con la sua famiglia: