Foo Fighters, Dave Grohl parla del nuovo album: “Per noi rappresenta il "Let’s Dance" della nostra carriera”

Prima dell’inizio della quarantena, i Foo Fighters stavano lavorando al nuovo album. Dave Grohl è tornato a parlarne alla radio di Los Angeles ALT 98.7 rivelando dettagli molto interessanti. L’intervista è stata realizzata in occasione della Festa della Mamma e, infatti, insieme al musicista c’era anche sua madre Virginia Grohl, autrice di From Cradle To Stage, un libro di recente uscita nel quale ha intervistato le mamme di rock star famose per raccontare la carriera di questi artisti dal punto di vista della loro famiglia.

“In questo momento avrei dovuto essere in tour – ha detto, spiegando come il lockdown abbia stravolto i piani della band – avremmo dovuto iniziare il tour a metà aprile e io non vedevo l’ora, perché abbiamo completato il nuovo disco ed è così bello che eravamo davvero entusiasti all’idea di farlo ascoltare al pubblico. Eravamo davvero felici di poter salire sul palco e suonarlo”.

“Si tratta di un disco pieno di queste potenti canzoni rock cantabili che sembrano degli inni – ha proseguito il frontman – è strano perché assomiglia quasi a un disco dance in un certo senso. Non intendo dire un disco di moderna musica elettronica dance. Non è groove. Per me rappresenta il nostro Let’s Dance di David Bowie. È proprio ciò che avevamo intenzione di fare, perché abbiamo pensato ‘Realizziamo un disco davvero divertente’”. Dave Grohl si riferisce al famosissimo disco che il Duca Bianco pubblicò nel 1983, un lavoro che segnò una svolta nella sua carriera perché era molto diverso da quelli realizzati in precedenza e conteneva sonorità nuove; proprio per queste sue caratteristiche innovative e non mainstream, fu molto apprezzato sia dai fan che dalla critica. Il paragone con l’album di Bowie non è un caso: in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram nel profilo intitolato Dave’s True Stories, infatti, il musicista ha raccontato della sua grande passione per la musica del leggendario artista e di quando ha realizzato il sogno di poterlo conoscere.

I Foo Fighters, dunque, non vedono l’ora di poter pubblicare il loro nuovo disco e di stupire i fan con qualcosa di nuovo. Al momento, però, la data di uscita dell’album non è stata ancora fissata; la band è ferma come tante altre e, come ha spiegato Dave, il Van Tour che, tra l’altro, avrebbe dovuto celebrare i loro 25 anni di carriera, è stato rimandato all'autunno. Se tutto andrà per il meglio, la prima tappa sarà a Hamilton, in Ontario, il primo ottobre: considerando che si tratterà di un tour che avrà anche lo scopo di promuovere il disco, è possibile sperare che l’album venga pubblicato nei prossimi mesi, probabilmente entro l’estate.