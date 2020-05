I Weezer presentano il nuovo brano "Blue Dream" in un episodio dei Simpsons! Guarda il video

I Weezer hanno annunciato la loro "partecipazione" ad un nuovo episodio di The Simpsons in cui presenteranno in anteprima il loro nuovo brano "Blue Dream".

Nell'episodio, intitolato "The Hateful Eight Year-Olds", i Weezer doppieranno la band "Sailor's Delight" che si esibisce a bordo di una nave da crociera.

La band in versione cartoon eseguirà alcuni brani tratti dagli album "The Black Album" e "Pacific Daydream", oltre a due nuovi brani del gruppo: "Hero" e l'inedito "Blue Dream". Queste ultime due tracce sono tratte dal prossimo album della band "Van Weezer".

Il brano "Hero" è stato rilasciato proprio all'inizio di questa settimana insieme all'annuncio del posticipo dell'uscita del nuovo album: inizialmente previsto per questo mese, il lancio ha subito ritardi a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

L'episodio di The Simpsons andrà in onda domenica 10 maggio alle 2:00 (sabato 9 maggio alle 21:00 negli Stati Uniti). Nell'attesa, i fan potranno apprezzare la performance della band (cartoon) che interpreta il famoso tema musicale della serie.