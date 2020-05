Queen, Brian May in ospedale. Si è infortunato mentre faceva giardinaggio: "non potrò camminare per un bel po' di tempo"

Brian May ha pensato di dedicarsi al giardinaggio durante la quarantena, ma purtroppo qualche giorno fa, proprio mentre si occupava delle sue piante, si è strappato un muscolo, il grande gluteo per l’esattezza. L’infortunio gli ha provocato un dolore talmente forte che il chitarrista dei Queen ha preferito andare in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti, come ha raccontato lui stesso su Instagram, dove ha postato un video che lascia intendere si trovasse seduto su una sedia a rotelle, e una foto che lo ritrae con una mascherina chirurgica sul volto.

Nonostante l’incidente, il musicista 72enne non ha perso il suo senso dell’umorismo: “No, il virus non mi ha ancora colpito, grazie a Dio”, ha scritto nel post per rassicurare i fan che hanno subito temuto avesse contratto il Covid-19. “Prima di essere tormentato e riempito di domande… - ha proseguito, spiegando poi l’accaduto - sono riuscito a fare a pezzi il muscolo del grande gluteo (scientificamente Gluteus Maximus) mentre facevo giardinaggio forse con troppo entusiasmo. Così, all’improvviso, mi sono ritrovato in un ospedale per fare un controllo e scoprire l’entità del danno che mi sono procurato”.

May ha rivelato che la gravità dell’infortunio gli impedirà di camminare per un po’ di tempo; il musicista ha anche difficoltà a dormire, in quanto il dolore muscolare è incessante e per questo motivo necessita anche di assistenza. La situazione lo obbliga a stare lontano dai riflettori e dai social per riposarsi durante la convalescenza: per qualche tempo, dunque, non potrà occuparsi delle lezioni di chitarra e delle esibizioni casalinghe con le quali ha tenuto compagnia ai fan durante questo periodo di quarantena.

“Mi serve una pausa – ha scritto ancora il musicista – devo stare a riposo assoluto, a casa. Per favore, non ho bisogno della vostra solidarietà, ma solo di un po’ di silenzio che mi aiuti a guarire. Tornerò presto –ha concluso - ma adesso ho bisogno di fermarmi, ok? Grazie. Abbiate cura di voi”. Questo brutto infortunio, tra l’altro, arriva solo pochi mesi dopo un altro problema fisico che ha costretto Brian May a un periodo di stop: alla fine del 2019, infatti, il chitarrista è stato operato al polpaccio per un problema al tendine di Achille. In quell’occasione, però, si è ripreso in breve tempo e a gennaio era già sul palco insieme a Roger Taylor e Adam Lambert. L’augurio è che anche questa volta possa tornare in forma il prima possibile.