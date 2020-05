Brian Johnson: "credevo che gli AC/DC mi scartassero, il giorno del provino registrai anche lo spot di un'aspirapolvere"

In una giornata di primavera del 1980, Brian Johnson fece il provino per diventare il nuovo cantante degli AC/DC, un momento certamente decisivo della sua carriera. Ma non è stata l'unica "audizione" a cui si sottopose quel giorno.

Durante un'intervista con Howard Stern, il rocker ha ricordato di un'altra offerta di lavoro ricevuta in quei giorni: "Ho ricevuto una chiamata da un ragazzo e mi disse "Brian, ti ricordi di me? adesso produco jingle pubblicitari, canteresti in uno spot per la Hoover?”

Johnson non pensava di avere una concreta possibilità di diventare il frontman degli AC/DC. L'idea di sostituire il defunto Bon Scott era scoraggiante, inoltre Johnson aveva qualche anno in più rispetto al resto dei membri della band: "Ho 32 anni. Ho superato la data di scadenza per divetare una rock star. Sono ormai una vecchia scoreggia".

Il jingle per la Hoover, tuttavia, offrì una vera opportunità di guadagno per Johnson, 350 sterline per l'esattezza. Il cantante si prenotò così per la sua sessione di prove lo stesso giorno dell'audizione per gli AC/DC.

Il graffiante urlo caratteristico di Johnson si rivelò poi perfetto sia per il jingle sia per gli AC/DC! Dopo aver letteralmente colpito la band con le sue interpretazioni di "Whole Lotta Rosie" e "Nutbush City Limits" di Tina Turner, venne presentato come nuovo cantante della band il 1° aprile del 1980.

Ma quello stesso mese sulle televisioni inglesi venne trasmesso uno spot dell'aspirapolvere Hoover con la sua voce! Il testo recitava: "La nuova compatta ad alta potenza di Hoover. Un bellissimo motore", promettendo anche che "cambiare il sacchetto sarebbe stato facile come pronunciare A, B, C."

Ecco il risultato: