Coronavirus, la quarantena di Mick Jagger tra cucina, orto e lavori domestici! Guarda il video

Come potrebbe essere la quarantena per il leader dei The Rolling Stones?

Ce lo racconta direttamente Mick Jagger che si è fatto riprendere svolgendo alcune faccende domestiche all'interno di un divertente video realizzato per beneficenza e trasmesso dal The Tonight Show di Jimmy Fallon.

La divertente sequenza, realizzata per supportare Save The Children, mostra Mick Jagger portare a termine alcune faccende domestiche rimandate per troppo tempo, un po' come siamo stati abituati a fare tutti noi in questi giorni di quarantena.

In alcune sequenze la voce degli Stones viene immortalato mentre sistema con un martello lo stipite di una porta, cura il giardino e si prepara qualcosa di buono in cucina per il pranzo. In altre sequenze molto divertenti si vede Jagger far pascolare delle pecore nella propria tenuta, curare le rose e mantenersi in forma con i suoi ormai leggendari esercizi di workout.

GUARDA IL VIDEO

Sulla pagina YouTube del The Tonight Show, la clip è stata descritta con la didascalia: "Mick Jagger fornisce un servizio pubblico, per conto di Save the Children, illustrando come Jimmy e tutti noi possiamo essere produttivi durante la quarantena dovuta alla pandemia di coronavirus".

Il video si conclude con l'invito, da parte della trasmissione e dello stesso frontman degli Stones, a donare qualcosa in favore dell'associazione internazionale