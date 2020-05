Coronavirus, Muse: Matt Bellamy ha registrato un nuovo singolo in quarantena! Ascolta qui Tomorrow’s World

Durante il periodo di quarantena anche Matt Bellamy si è dedicato a comporre nuova musica: il risultato è un nuovo singolo che sarà presto pubblicato. Si intitola Tomorrow’s World e per il momento il frontman dei Muse ne ha condiviso un breve estratto sui social.

“Ecco il nuovo brano che ho composto durante il lockdown – ha scritto su Instagram – uscirà molto presto”. Nel post Bellamy ha condiviso un video nel quale si vede una figura con addosso una specie di tuta spaziale circondata da un campo pieno di fiori: l’emblematica figura osserva l’orizzonte dalla vetta di una montagna. A giudicare dal titolo e dal video, probabilmente il tema della nuova canzone sarà proprio ciò che stiamo vivendo in questo momento.

Visualizza questo post su Instagram New track I made during lockdown, out very soon #tomorrowsworld Un post condiviso da Matt Bellamy (@mattbellamy) in data: 4 Mag 2020 alle ore 12:06 PDT

Un mese fa il supergruppo di cui fa parte anche Matt Bellamy, la Jaded Hearts Club Band, ha pubblicato un brano: si tratta di una cover della famosa canzone di Marvin Gaye, intitolata This Love Starved Heart Of Mine (It’s Killing Me). Di recente, inoltre, il frontman dei Muse ha raccontato che sua cugina, la dottoressa Claire Bellamy, è impegnata in prima linea in ospedale per curare i pazienti affetti da Coronavirus. Il cantante è molto fiero di sua cugina e, anche per lei, ha lanciato un appello affinché i medici e gli operatori sanitari ricevano i dispositivi di sicurezza di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro senza rischiare la propria vita.