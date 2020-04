Oasis, Liam Gallagher risponde a Noel: “Se pubblichi vecchi demo assicurati che sia io a cantare!”

Con un tweet Noel Gallagher ha mandato in delirio i fan degli Oasis, annunciando la pubblicazione di un vecchio demo della band che ha ritrovato per caso mentre, durante questi giorni di quarantena, si è messo a sistemare degli scatoloni contenenti vecchi dischi. “Per quel che so, ‘là fuori’ esiste una sola altra versione di questa canzone ed è tratta da un soundcheck a Hong Kong di 15 anni fa – ha spiegato il musicista - Non so se la versione del soundcheck sia precedente o successiva alla demo perché sul CD non è indicata alcuna data”. La canzone, intitolata Don’t stop… è stata caricata online alla mezzanotte del 30 aprile sul canale YouTube ufficiale degli Oasis.

I fan sono stati ovviamente felicissimi per questa release a sorpresa; in molti, non a caso, l’hanno interpretata come un indizio di una possibile reunion della band, un evento nel quale tutti sperano da sempre. In realtà, le cose non sono affatto semplici come sembrano e non è detto che questa pubblicazione improvvisa sia un segnale di apertura di Noel verso il fratello, considerando anche che, negli ultimi tempi, il botta e risposta al vetriolo tra i due è andato avanti. Noel, tra l'altro, ha sempre detto di no alle proposte di Liam di tornare a suonare insieme.

Oggi, non a caso, è arrivata puntuale la risposta di Liam che stamattina su Twitter ha scritto: “Beh, c’è qualcosa che manca in questo Dio onnipotente ed è tuo fratello. Tuo fratello. Non dimenticare tuo fratello”. Nel demo inedito pubblicato, infatti, a cantare è Noel e non Liam che, dunque, sembra quasi aver voluto ricordare al fratello che gli Oasis erano loro due insieme. Secondo alcuni, invece, questo tweet rappresenterebbe il suo ennesimo tentativo di convincere il fratello a realizzare una reunion.

Well there’s something missing in this god almighty stew and it’s your brother your brother don’t forget your brother La as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020

Questa ipotesi, però, sembrerebbe smentita dal tweet successivo di Liam: “Ehi tofu boy, se vuoi pubblicare dei vecchi demo assicurati che sia io a cantare e che ci sia la chitarra di Bonehead, altrimenti il pezzo non vale una sega”. Liam ha così tirato in ballo anche Paul ‘Bonehead’ Arthurs, chitarrista della band dalle origini fino al 1999.

Oi tofu boy if your gonna release old demos make sure im singing on it and boneheads playing guitar on it if not it’s not worth a wank as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020

In sostanza, Liam non sembra aver apprezzato che il fratello abbia pubblicato un brano dove non è lui a cantare, anche perché sembra che nella versione originale di quel demo fosse lui in persona alla voce. Questo si deduce da una risposta che Liam ha dato a Tony Farrell il quale gli ha scritto: “La canzone mi piace abbastanza, anche se sembra sia stata registrata di recente e non ritrovata in uno scatolone di vecchi dischi”. A quel punto Liam ha twittato: “L’ha registrata di nuovo lui in studio. Ha sempre sovrainciso roba”.

He’s been at it in the studio he’s always overdubbing shit — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020

Questo tweet sembra una velata accusa verso Noel di aver modificato il demo, sovraincidendolo per inserire la sua voce. Se così fosse, la storia del fortunato ritrovamento non starebbe in piedi e vorrebbe dire che questa volta è stato Noel a giocare un brutto scherzo al fratello. Probabilmente la questione verrà spiegata nei loro futuri botta e risposta, ma una cosa appare ben chiara sin da ora: la faida tra i fratelli Gallagher sembra ancora ben lontana dal risolversi e la pubblicazione di Don’t stop, anziché aumentare le speranze di una reunion come vorrebbero i fan, potrebbe al contrario aver allontanato del tutto questa ipotesi.