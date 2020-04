Guns N' Roses, la moglie di Duff McKagan svela: "Hanno registrato nuovo materiale ed è pazzesco"

Axl, Duff e Slash dei Guns N' Roses stanno lavorando su nuova musica. A confermarlo la moglie del bassista Duff McKagan, Susan Holmes McKagan. Durante il podcast "Appetite For Distortion", si è lasciata scappare qualcosa di più sulla vita professionale del marito. "I Guns N' Roses stanno lavorando in modo accurato su cose nuove", ha detto Susan. "Non posso dire molto, ma ho sentito alcuni frammenti ed è una cosa piuttosto epica. Voglio dare buone notizie, ma non dettagliate".

Quindi ci sarà una nuovo album in studio, l'ultimo - "Chinese Democracy" - risale al 2008. Oppure una nuova release. Non sappiamo cosa bolle nella pentola del Guns, ma qualsiasi cosa sia sarà una bomba.

Dalla reunion della formazione classica dal 1993, avvenuta nel 2016, è stato un susseguirsi di voci e indiscrezioni sui nuovi lavoro discografici. Tutti i membri del gruppo, nelle varie interviste, si sono sempre mostrati positivi e non hanno mai smentito la loro volontà di tornare a creare.

Il chitarrista Slash, lo scorso gennaio, aveva detto che stavano lavorando a qualcosa di nuovo, anche se non ha voluto usare il termine nuovo album. "Le cose stanno accadendo", ha detto, "ma non ci sono dettagli. Più di ogni altra cosa, questo è dovuto alla natura stessa del settore in questo momento. Voglio dire, c'è materiale e c'è la registrazione e c'è della m**da in corso, ma non siamo davvero sicuri di cosa ci possiamo fare adesso". Il chitarrista si riferisce alla continua evoluzione del mondo della musica e della possibilità di trovare nuove forme per pubblicare qualcosa di nuovo.

Come la maggior parte delle band di tutto il mondo, oggi i Guns sono bloccati a causa del Covid-19. Hanno dovuto, infatti, rimandare a novembre alcune tappe del tour programmate per questa primavera.