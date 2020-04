Coronavirus, David Gilmour continua i lavori alla sua nuova villa al mare nonostante il lockdown: la rabbia dei vicini

Nonostante la quarantena, secondo quanto riportato dal Daily Mail, David Gilmour starebbe continuando i lavori per ultimare la costruzione della sua lussuosa villa al mare di Hove, nell’East Sussex. La proprietà che si trova di fronte alla spiaggia sarebbe costata al leggendario chitarrista 2,5 milioni di sterline e dovrebbe presto diventare la nuova casa della sua famiglia.

Pare che il musicista intenda andarci ad abitare il prima possibile, sarà per questo che pare abbia convinto gli operai a continuare a lavorare nonostante non sia consentito dalle misure di contenimento che il Governo britannico ha adottato per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus. La costruzione sarebbe ormai quasi completata, dunque si tratterebbe di mettere “just another brick in the wall”, come ironizza il tabloid inglese; la situazione, però, ha scatenato la rabbia dei residenti, ossia coloro che saranno i futuri vicini di Gilmour, i quali hanno notato che i lavori stanno proseguendo e per questo hanno duramente criticato il musicista dei Pink Floyd.

Queste persone lo hanno accusato di essere un irresponsabile e di non avere il diritto di proseguire i lavori. “Penso sia assurdo che gli operai stiano ancora lavorando alla sua villa – ha detto un vicino – quando i lavori agli edifici nel resto del paese sono stati bloccati. Sembra ci sia una legge per i ricchi e una per i poveri”. Dello stesso tenore è la dichiarazione di un altro residente di Hove: “È qualcosa di completamente irresponsabile che evidenzia il divario tra quelli che contano e quelli che non contano. Sembra che molta gente non si renda conto che dobbiamo modificare il nostro stile di vita per fermare questo virus – prosegue - convincere gli operai a continuare a lavorare a quella villa è davvero da irresponsabili e molti fan resteranno scioccati da questo comportamento”.

David Gilmour ha acquistato questa proprietà nel 2015 insieme a sua moglie Polly Samson: l’edificio storico che vi sorgeva era utilizzato come ospedale improvvisato durante la Seconda Guerra Mondiale e divenne poi una sorta di rudere dopo gli incendi del 2013 e del 2014. Era ormai impossibile ristrutturarlo, così in seguito è stato deciso di costruire un nuovo edificio al suo posto, rispettando però lo stile di quello originale.

La ditta di costruzioni ha così demolito l’edificio precedente per poi avviare i lavori per la costruzione della villa con vista sul mare dove Gilmour intende trascorrere le estati. Secondo quanto riportato dal DailyMail su specifiche disposizioni del chitarrista, il progetto prevede anche la realizzazione di un giardino recintato da un muro; la villa comprenderà poi un’ampia cucina, una sala da pranzo e un salone, uno studio, una biblioteca e cinque camere da letto, tre delle quali con il bagno in camera.

Decidendo di proseguire i lavori, dunque, David Gilmour ha scatenato le ire dei residenti che hanno addirittura composto uno slogan contro di lui, riprendendo i versi del celebre brano dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall: “We don't need no demolition. We don't need no thoughtless plans. No tall dark shadows across our windows. ‘Leave Medina House Alone. Hey Gilmour, leave our hood alone. All in all it's just another betrayal of us all. To you it's just another brick in the wall”. Di fronte a tutto ciò, è facile immaginare che probabilmente, quando si trasferirà nella sua nuova villa, Gilmour non verrà di certo accolto con gioia dai vicini.