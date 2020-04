Il Pentagono ha pubblicato ufficialmente i video sugli UFO resi noti da Tom DeLonge!

L'anno scorso l’associazione fondata da Tom DeLonge che si occupa di UFO, la To The Stars Academy of Arts & Science, ha pubblicato tre video intitolati “Unidentified Aerial Phenomena”. Le tre clip mostrano degli strani oggetti muoversi in cielo e qualche tempo fa è stata la stessa Marina militare statunitense a confermare l’autenticità dei filmati.

Adesso, però, i tre video sono stati pubblicati ufficialmente dal Pentagono con uno scopo ben preciso, ossia “fare chiarezza su qualsiasi tipo di malinteso da parte dei cittadini a proposito della veridicità” dei filmati stessi, come ha spiegato un portavoce del Dipartimento di Sicurezza, Sue Gough.

“Dopo un’attenta analisi – ha continuato Gough – il Dipartimento ha stabilito che la pubblicazione autorizzata di questi video non avrebbe rivelato alcuna informazione riservata e non avrebbe influito su alcuna indagine a proposito di incursioni di oggetti non identificati nello spazio aereo militare”.

Sulla questione è poi intervenuto anche il Senatore Harry Reid del Nevada che su Twitter ha scritto: “Sono lieto che il Pentagono abbia finalmente pubblicato questi filmati, ma questo scalfisce appena la superficie della ricerca e del materiale disponibile. Gli Stati Uniti devono condurre un’analisi serie a scientifica su tutto questo e su qualsiasi possibile implicazione a livello di sicurezza nazionale. I cittadini americani meritano di essere informati”.

Anche Tom DeLonge è intervenuto sui social per commentare la decisione del Pentagono: “Con gli eventi di oggi e con gli articoli che parlano dei miei sforzi e di quelli della To The Stars Academy per intraprendere un dialogo con il Governo statunitense – ha twittato – voglio ringraziare tutti gli amici dell’associazione per aver creduto in noi. Come prossimo passo, stiamo progettando di continuare a puntare sulla tecnologia, per trovare altre risposte e per raccontare altre storie”.

Con la sua attività alla ricerca della verità sugli UFO, l’ex musicista dei Blink-182 ha davvero dato fastidio al Governo americano che, alla fine, ha dovuto consentire la pubblicazione ufficiale di questi tre video.

Il Pentagono ha ammesso che gli strani oggetti che si vedono in questo filmato rimangono non identificati: si tratta di tre oggetti di forma allungata che si muovono rapidamente e in maniera irregolare. Nel 2017 Dave Fravor, un pilota della Marina statunitense che era a bordo degli aerei da dove sono stati girati i filmati e che ora si trova in congedo, raccontò la sua esperienza alla CNN: “Mentre mi avvicinavo, lo strano oggetto ha accelerato rapidamente verso sud e poi è scomparso in meno di due secondi. Fu come una pallina da ping pong che rimbalza su un muro”.