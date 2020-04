Coronavirus, la bambina che canta "Killing In The Name" in quarantena con suo papà! Guarda il video

Se c'è una cosa positiva della quarantena imposta dall'emergenza coronavirus è sicuramente la qualità del tempo trascorso in famiglia. E diventa ancora più bello quando genitori e figli scoprono di avere la stessa passione per un gruppo rock!

È il caso di questo padre con la sua piccola bambina che insieme hanno registrato una divertentissima cover di "Killing In the Name" dei Rage Against the Machine!

Nel video condiviso su Facebook il papà, un musicista malese di nome Ujang Ijon, e la figlioletta Audrey hanno suonato e cantato quasi tutta la canzone scritta dalla band di Tom Morello e Zack De La Rocha (almeno fino alla strofa "F**k you I won’t do what you tell me!). Il video, che ha al momento più di un milione e mezzo di visualizzazioni, sta facendo rapidamente il giro del mondo e in molti si sono già chiesti se la piccola Audrey sappia il reale significato della parole che sta cantando.

GUARDA IL VIDEO: