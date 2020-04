Coronavirus, AC/DC: il Bonfest 2020 in memoria di Bon Scott si svolgerà online. Ecco come seguirlo

Con la pandemia globale in corso è davvero impensabile poter organizzare un evento con il celebre Bonfest, il raduno di fan degli AC/DC che da 15 anni, ogni anno, si tiene in memoria di Bon Scott, il leggendario primo frontman della band australiana scomparso nel 1980, a Kirriemuir, la città scozzese che gli ha dato i natali.

La manifestazione musicale che avrebbe dovuto avere luogo dal primo al 3 maggio, infatti, viste le condizioni attuali, purtroppo è stata annullata. In realtà, però, si terrà lo stesso, anche se in forma diversa. Il raduno è stato trasformato in un appuntamento online di sei ore che verrà trasmesso in streaming il 2 maggio. Lo ha annunciato lo stesso presidente del festival, John Crawford: “Le cose sono state molto difficili per noi a causa della cancellazione dell’evento di quest’anno – ha detto come riporta The Courier – ad ogni modo, stiamo organizzando un Bonfest virtuale. Il programma prevede un best of delle passate edizioni dell’evento che includerà le performance di varie band e durerà circa due ore. Dopo proseguiremo con quattro ore di musica insieme a ospiti speciali e a diverse tribute band degli AC/DC”.

Ma non è tutto: a rendere speciale questo Bonfest virtuale saranno anche i tantissimi fan degli AC/DC sparsi per il mondo. “Ho chiesto loro – ha continuato Crawford - di inviarci dei videomessaggi che poi trasmetteremo durante l’evento online”. Ovviamente i fan si sono subito messi all’opera e gli organizzatori della manifestazione hanno già ricevuto centinaia di video provenienti da ogni parte del globo, compresi Paesi come il Cile e la stessa Australia, dove gli AC/DC si sono formati.

Gli spettatori del Bonfest 2020 potranno, inoltre, vedere i videomessaggi del batterista della band, Chris Slade, e di Mary Renshaw, la fidanzata che Bon Scott incontrò a soli 18 anni e che rimase accanto a lui nel periodo della sua ascesa verso il successo come rockstar, quando ancora cantava nei The Valentines.

“Sto aspettando la risposta anche da parte di altri ospiti speciali – ha detto ancora Crawford – per quanto riguarda i gadget, le patch prodotte per il Bonfest 2020 adesso sono considerate oggetti da collezione visto che l’edizione di quest’anno non si farà. Molte sono già state spedite ai fan di tutto il mondo. Ne sono state già ordinate 500 e ora ne restano altre 100, ma sono sicuro che finiranno molto presto”.