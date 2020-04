The Beatles: Paul McCartney parla del docufilm Get Back firmato dal regista premio Oscar Peter Jackson

Durante un’intervista all’Howard Stern Show, il grande Paul McCartney ha commentato il suo rapporto con John Lennon, raccontando del documentario di prossima uscita sul gruppo, diretto da Peter Jackson, regista de Il signore degli anelli.

"Jackson ha avuto in mano circa 54 ore di filmati che sono stati girati ai tempi delle riprese del film Let It Be, nel 1970, e ha montato il tutto in una nuova forma. Si parla di me e John, di me e George Harrison", ha raccontato McCartney, aggiungendo: “Nessuno sa quando uscirà il film, visto il momento che stiamo vivendo. Ma uscirà e lo firmerà la Disney. È stato bello per me rivedere quelle immagini, perché mi ero bevuto anch’io l'idea che ‘Oh, io e John eravamo rivali e non ci piacevamo’ e cose del genere, ma nel film si vede che, grazie a Dio, non è vero. Eravamo ragazzi, ci divertivamo, si vede, sai, ci rispettavamo l'un l'altro e facevamo musica insieme ed è una gioia rivederlo". Ma com'è possibile che tante ore di girato così prezioso siano rimaste in giro e che soltanto ora siano state scoperte? "L’idea di dare un'occhiata a questa roba è venuta a Peter un paio di anni fa”, ha spiegato il musicista.

McCartney ha anche commentato la storia secondo cui per Lennon Let It Be non fosse una canzone da Beatles eppure non pose il veto sull’uscita del brano: "Sì, avrebbe potuto. Voglio dire, il fatto è che John prendeva per il culo qualsiasi cosa volesse, si prendeva gioco delle cose e tu sapevi che quello era John”.

Durante l'intervista, Paul ha parlato anche della pandemia da Coronavirus in corso, commentando: “È proprio assurdo. Io sono vicino alla generazione uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, con lo spirito che hanno mostrato: ‘Faremo tutto il necessario’. Ci uniremo tutti e cercheremo di essere comunque felici. Quello spirito è più o meno quello di cui loro avevano bisogno ed è quello di cui abbiamo bisogno noi adesso; ed è intorno a noi e in un certo senso è una grande cosa, perché se non lo facciamo, siamo finiti, sapete? Ma è bello vederlo. È stimolante. La gente si sta rendendo conto che c'è così tanto bene nell'umanità, grazie a Dio. Tutti stanno facendo del loro meglio per restare al sicuro e prendersi cura l'uno dell'altro e c'è un sacco di buon umore. Stiamo attraversando tutto questo insieme. Quindi spero che tutti stiano al sicuro e che mantengano un po' di ottimismo in questi giorni bui. Perché le nuvole voleranno via", ha concluso.