The Beatles, il film Yellow Submarine trasmesso in streaming gratuito. Tutte le info

Il film d'animazione Yellow Submarine del 1968 dei Beatles sarà trasmesso online sul canale YouTube della band alle 18 (ora italiana) di sabato 25 aprile con tanto di richiesta ai fan di travestirsi da Fab Four, cantare tutti insieme e condividere le immagini sui social con l’hashtag #YellowSubLive.

"Tutti a bordo per il Yellow Submarine SingALong YouTube Watch Party! Unitevi a noi per la festa dei Beatles che celebra l'amore, la musica e il riemergere da mari sconosciuti in un mondo bellissimo, libero dai Blue Meanies!", si legge in una nota.

Yellow Submarine è tornato sugli schermi cinematografici nell'estate del 2018 per celebrare il suo 50° anniversario. Ogni fotogramma del film è stato restaurato a mano e aggiornato alla risoluzione digitale 4K. La pellicola d'animazione musicale include alcune delle canzoni più note dei Fab Four, tra cui Eleanor Rigby, When I'm Sixty-Four, Lucy In The Sky With Diamonds, All You Need Is Love e It's All Too Much.

Diretto da George Dunning, scritto da Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelsohn ed Erich Segal, con la direzione artistica di Heinz Edelmann il film racconta di un paradiso sotterraneo chiamato Pepperland, situato 80.000 leghe sotto il mare: un luogo dove la bellezza, la felicità e la musica regnano sovrane. Ma l'armonia pacifica va in frantumi quando i Blue Meanies invadono Pepperland con il loro esercito nel tentativo di fermare la musica e cancellare ogni colore e speranza. I Beatles arrivano in soccorso, si uniscono al giovane Fred e al Nowhere Man e viaggiano attraverso sette mari per liberare la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, riappacificarsi con i Meanies e restituire al mondo la musica, i colori e l'amore.

Ringo Starr ha annunciato il live-stream in un tweet sull'account ufficiale dei Beatles: "Per quelli di voi a cui manca cantare insieme, ho buone notizie", ha scritto. “Il film "Yellow Submarine" su YouTube è per bambini e adulti. Pace e amore. Io ci sarò; spero ci sarete anche voi".