Foo Fighters, Dave Grohl: “Registrare Times Like These per beneficenza, uno dei momenti più importanti della mia carriera”

Poche ore fa la BBC ha pubblicato sui propri canali online un video realizzato dalla Live Lounge Allstars per raccogliere donazioni a favore del Covid-19 Solidarity Response Fund, un fondo creato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’emergenza Coronavirus. Come previsto dall’iniziativa Stay Home Live Lounge, in questo video un gruppo di artisti interpretano, ciascuno da casa propria, una nuova versione di Times Like These, uno dei brani più amati dei Foo Fighters, contenuto nell'album One By One del 2002.

Ovviamente nel video c’è anche lo stesso Dave Grohl, il quale ha dato subito la sua disponibilità quando è stato contattato dalla BBC per realizzare il progetto. Il frontman ne è stato entusiasta: “Ho ricevuto questa telefonata qualche settimana fa – ha rivelato in un’intervista con Zoe Ball dopo la pubblicazione del video – mi sono sentito davvero lusingato dal fatto che avessero scelto di utilizzare una delle mie canzoni, ma anche dal fatto che così tanti artisti incredibili l’avrebbero cantata insieme a me”.

Alla cover hanno partecipato molti artisti musicalmente lontani da Dave Grohl, cantanti che nessuno si aspetterebbe mai di sentire interpretare un pezzo dei Foo Fighters; eppure, il risultato è stato incredibile e questa nuova versione di Times Like These riesce davvero a emozionare: ad aprire il brano è stata la popstar Dua Lipa, mentre a chiuderlo ci ha pensato Chris Martin dei Coldplay al pianoforte. Tra di loro si sono alternati 5 Seconds of Summer, Anne-Marie, AJ Tracey, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Dermot Kennedy, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag N Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD, Zara Larsson e, ovviamente, i Foo Fighters. Oltre a cantare, qualcuno ha anche suonato e persino rappato nell’ultima parte, rendendo questa versione del brano davvero unica.

“È in momenti come questo che impari a vivere di nuovo, è in momenti come questo che dai e dai di nuovo, è in momenti come questo che impari ad amare di nuovo”: queste sono le parole che Dave Grohl canta in Times Like These, parole che, nella situazione che stiamo vivendo adesso, assumono un valore simbolico e sembrano raccontare ciò che tante persone stanno provando in questo periodo.

“Mi sono davvero emozionato per il fatto che questa canzone sia stata utilizzata per qualcosa di così significativo – ha confessato Dave Grohl – questo è uno dei momenti più importanti della mia carriera musicale. È una sensazione strana perché è un brano che ho scritto in una fase molto particolare della mia vita, un periodo in cui mi sentivo spaventato ma allo stesso tempo speranzoso – ha detto ancora per poi concludere – penso sia un sentimento comune a tante persone in questo momento”.

Anche gli altri artisti che hanno partecipato alla cover si sono detti fieri del risultato; il CEO di Apple, Tim Cook, ha annunciato che tutti i proventi ottenuti dalla vendita e dallo streaming di questo brano saranno devoluti al Covid-19 Solidarity Response Fund.