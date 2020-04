Korn, Jonathan Davis: "Il mio hobby è collezionare memorabilia dei serial killer"!

Durante una conversazione con Heavy1 TV Jonathan Davis, leader dei Korn, ha parlato della sua attrazione per il mondo dei serial killer e del suo hobby di collezionare oggetti legati a quest’ultimi: "Mi piace il lato oscuro delle cose. Ne sono sempre stato attratto e non rimpiango nulla di ciò che ho raccolto. Questo è ciò che mi ispira. Ad alcune persone piace andare in posti bellissimi e, come le cose belle, io vedo la bellezza nelle tenebre. Capisco che a molti possa risultare strano e criticabile ma non mi importa. ha aggiunto il frontman. "Detto questo voglio aggiungere che non trovo niente di bello in un omicidio. Tutto questo rientra nel mio interesse nelle cose oscure. Non è mia intenzione glorificare o assolvere queste persone ma solo cercare di capirne di più".