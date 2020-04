Ozzy Osbourne mette in vendita la mascherina "F**k Coronavirus" ricordando il morso al pipistrello del 1982

Ozzy Osbourne ha appena presentato online la sua nuova linea di merchandising ispirata a ciò che stiamo vivendo e non solo. Al momento sono disponibili per i fan una maglietta a maniche lunghe e una mascherina per il viso, decorate con la scritta “F**k Coronavirus” e con l’immagine di un pipistrello, animale simbolo del Principe delle Tenebre ormai dal lontano 1982 quando, durante un concerto a Des Moines, ne morse uno sul palco pensando fosse un peluche. Impossibile, però, non pensare anche alla città cinese di Wuhan, dove è scoppiata la pandemia che, secondo alcune ipotesi, sarebbe stata causata proprio da un pipistrello.

Nell’immagine riprodotta sui gadget, tra l’altro, anche l’animale indossa una mascherina, elemento che ha fatto sorridere i fan sui social. Poche settimane fa, in realtà, Ozzy ha dichiarato di non essere molto contento al pensiero che un domani possa essere ricordato soprattutto per l’incidente con il pipistrello; nonostante questo, ha deciso comunque di continuare a giocare su questo episodio e di utilizzarlo anche nei gadget del suo merchandising.

Ai fan è dedicata una promozione speciale che durerà solo 72 ore: chi acquisterà subito la maglietta per 40 dollari, riceverà in regalo anche la mascherina che, però, non è un dispositivo medico ma solo un accessorio e dunque non è in grado di proteggere dal contagio, come è spiegato sul sito nella descrizione del prodotto.

Nel frattempo, Ozzy Osbourne sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua casa insieme alla sua famiglia: com’è noto, l’artista è affetto dal morbo di Parkinson ma adesso sta molto meglio, come ha confermato di recente la figlia Kelly sui social. In questi giorni di isolamento il Principe delle Tenebre sente il bisogno di restare in contatto con gli amici di sempre ed è per questo che chiama Tony Iommi ogni giorno: “Abbiamo un contatto quotidiano – ha rivelato il musicista dei Black Sabbath in una recente intervista – così mi informa delle sue condizioni di salute”.

Dopo i terribili mesi che ha trascorso in ospedale per tutti i problemi di salute che ha avuto lo scorso anno, se oggi Ozzy sta meglio è anche merito della musica: in una recente intervista per NME, l’artista ha infatti dichiarato che il suo nuovo album Ordinary Man in un certo senso gli ha “salvato la vita”.