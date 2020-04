The Rolling Stones: pubblicato a sorpresa il nuovo singolo "Living In A Ghost Town"! Ascoltalo qui

I Rolling Stones sono tornati, e non solo live in streaming, ma con un nuovo attesissimo singolo!

La band di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts ha pubblicato il nuovo inedito "Living In A Ghost Town"

Le parole di Mick Jagger:

"Gli Stones erano in studio a registrare del nuovo materiale prima del lockdown e c'è una canzone che pensiamo possa essere perfetta per descrivere il tempo in cui viviamo in questo momento. Ci abbiamo lavorato in isolamento. Eccola qui - si chiama "Living In A Ghost Town" - Spero che vi piaccia"

Il video ufficiale: