Coronavirus, Bruce Springsteen in concerto da casa con la moglie Patti per beneficenza. Guarda il video

Alla maratona benefica online Jersey 4 Jersey, che aveva lo scopo di raccogliere donazioni per il New Jersey Pandemic Relief Fund che aiuta gli ospedali e chi ha bisogno durante l’emergenza Coronavirus, non poteva certo mancare Bruce Springsteen, che nel New Jersey ci è nato e ci vive da sempre. The Boss è molto legato alla sua terra e anche per questo motivo cerca sempre di dare una mano laddove è necessario. In questa occasione si è esibito da casa insieme a sua moglie Patti Scialfa: “Siamo qui per dedicare questa serata al nostro personale medico, a tutti coloro che hanno perso delle persone care – ha detto – e a tutti coloro che stanno soffrendo e morendo per colpa di questa terribile malattia nel nostro amato Paese”.

La coppia ha eseguito Land Of Hope And Dreams, un brano che Springsteen ha composto nel 1999 in occasione del reunion tour della E Street Band: la canzone parla della forza e della resilienza dell’animo umano, un tema certamente inerente a ciò che tutti noi stiamo vivendo. Subito dopo il Boss e sua moglie hanno lasciato spazio ai discorsi e alle esibizioni di altri artisti, come Jon Stewart, Chris Rock, Stephen Colbert, Harley e Charlie Puth che, tra l’altro, ha interpretato una cover di Springsteen al piano, il pezzo Growin’ Up del 1973.

Verso la fine dell’evento benefico online, il Boss e sua moglie sono tornati in scena per eseguire una cover del 1980 di Tom Waits, la famosa Jersey Girl, una canzone alla quale l’artista è molto legato ma che non eseguiva ormai dal 2016. Questa è stata la seconda performance del Boss nell'anno in corso, dopo la partecipazione a sorpresa al concerto di beneficenza Asbury Park Light of Day che si è tenuto lo scorso gennaio. Il grande musicista nei mesi scorsi ha parlato spesso dell’ipotesi di tornare in studio con la E Street Band per un nuovo album e di organizzare un nuovo tour nel 2020. Considerata la situazione che stiamo vivendo, però, è molto probabile che tutti questi progetti verranno ormai rimandati all’anno prossimo.