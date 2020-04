David Gilmour suona "On An Island" in quarantena con la figlia Romany. Guarda il video

Il grande David Gilmour, leggendario chitarrista dei Pink Floyd, da qualche settimana ha ricominciato a suonare in streaming assieme alla sua famiglia in occasione degli appuntamenti legati all'uscita del nuovo libro della moglie Polly Samson "A Theatre For Dreamers". Nei video pubblicati negli scorsi giorni il grande chitarrista ha eseguito soprattutto cover del grande Leonard Cohen per creare l'ambientazione perfetta legata alle vicende narrate nel libro, ambientato in Grecia sull'isola di Hydra dove il leggendario cantautore ha vissuto alcuni anni, scrivendo inoltre molte canzoni.

Questa volta Gilmour, ripreso dalla moglie Polly nella loro soffitta, ha reinterpretato brevemente uno dei suoi brani solisti più belli degli ultimi anni. Si tratta di "On An Island", canzone che dava il titolo all'omonimo disco uscito nel 2006, ultimo lavoro realizzato insieme a Richard Wright.

In queste poche sequenze pubblicate su Instagram il chitarrista dei Pink Floyd suona accompagnato dalla figlia diciottenne Romany e in compagnia dell'inseparabile cane.

Guarda il video: