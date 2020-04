Guns N' Roses: Slash e Duff McKagan sono tornati in studio. Il lavoro con Cherie Currie delle Runaways. Guarda il video

Cherie Currie, ex cantante delle The Runaways e icona rock degli anni '70, è in studio per la realizzazione del suo ultimo progetto discografico, "Blvds Of Splendor", in uscita il 28 aprile in digitale per l'etichetta Blackheart Records. Con lei, alcuni ospiti d'eccezione, che hanno collaborato alla creazione del disco e che sono apparsi in alcuni video di dietro le quinte. Ci cono Slash e Duff McKagan dei Guns N' Roses, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Insieme a lei anche Juliette Lewis, Brody Dalle, The Veronicas e Matt Sorum, batterista dei Guns e dei Velvet Revolver, che è anche il produttore del progetto.

Quest'ultimo ha commentato così questa nuova iniziativa: "La voce di Cherie dice tutto. È un vero affare. E ora, più che mai, quella voce racconta la storia della sua vita. Questo disco parla di chi è Cherie Currie adesso. Abbiamo aspettato molto tempo per sentire questa icona del rock 'n' roll fare quello che sa fare meglio. Sono molto orgoglioso di far parte dell'album di una delle migliori cantanti femminili di tutti i tempi".

Cherie e Matt hanno iniziato a lavorare al disco nel 2010, per loro è stato un vero e proprio atto d'amore. Al tempo, la cantante stava promuovendo il film "The Runaways", attualmente visibile su Netflix. Per qualche tempo, il progetto è stato messo da parte, l'artista era impegnata con le sue sculture, realizzate con la motosega, e stava lavorando ad altri progetti discografici. Finalmente, nel 2016 "Blvds Of Splendor" era pronto ad uscire: Cherie, però, rimase vittima di un incidente con la motosega che le procurò una paralisi facciale parziale e un trauma cranico. Tutto si bloccò. Ora, è tornata ed è pronta per far uscire l'album.

Lei stessa ha detto: "Non mi sono mai divertita così tanto nel fare un disco prima d'ora. Ci siamo guardati tutti e abbiamo detto: Oh mio Dio, qui sta accadendo una magia". "Blvds Of Splendor" è stato pubblicato lo scorso anno in vinile, con una tiratura limitata, solo 3000 copie. La versione digitale sarà disponibile per tutti i fan del mondo e include tre tracce bonus, non presenti nella precedente versione.

Qui puoi vedere i video esclusivi del dietro le quinte.