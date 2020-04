Green Day, il cast di "American Idiot" reinterpreta 21 Guns in quarantena per i 10 anni del musical. Guarda il video

Per celebrare il decimo anniversario dell'enorme adattamento in musical dell'album American Idiot dei Green Day, il cast originale di Broadway si è riunito (rigorosamente a distanza nelle loro case) per eseguire una bellissima versione in streaming di 21 Guns.

Lo spettacolo, che ha vinto il Grammy Award e il Tony Award debuttò a Broadway il 20 aprile 2010, dopo una prima rappresentazione al Roda Theater di Berkeley dal 4 settembre al 15 novembre 2009. Per ricordare e celebrare questo enorme traguardo, i membri del cast hanno voluto "riunirsi" per creare qualcosa di davvero speciale in questo periodo di emergenza sanitaria a causa del coronavirus.

Billie Joe Armstrong, che era apparso nello spettacolo di Broadway nei panni di St. Jimmy, non ha partecipato alla registrazione di questa versione casalinga del brano. Tuttavia, ha voluto condividere il video sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Broadway Idiots. provo così tanto amore per tutte queste persone. Ecco una versione speciale di 21 Guns". Il frontman dei Green Day ha aggiunto: "È difficile credere che il musical American Idiot abbia debuttato a Broadway 10 anni fa. Non nella mia più sfrenata immaginazione... per tutto il cast e la troupe!! Tutta la mia rabbia e amore."

Con la pubblicazione di questo video, Billie Joe e il cast del musical vogliono esortare tutti i loro fan a donare qualcosa per le persone che stanno soffrendo e per tutto il personale sanitario impegnato in prima linea contro il COVID-19

Guarda qui la versione "home made" di 21 Guns reinterpretata dal cast del musical "American Idiot"