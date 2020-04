Puddle Of Mudd, Wes Scantlin risponde alle critiche per la cover dei Nirvana: “L’invidia è tossica”

In questi ultimi giorni si sta parlando molto dei Puddle Of Mudd per una loro esibizione a SiriusXM durante la quale la band ha eseguito una cover di About A Girl, storico pezzo dei Nirvana appartenente al loro album d’esordio, Bleach. In realtà, la performance risale a gennaio ma il video è diventato virale solo adesso sui social, dove in tanti si sono scatenati con critiche e commenti ironici, sostenendo che i Puddle Of Mudd abbiano letteralmente fatto a pezzi il celebre brano di Kurt Cobain.

Molti utenti, in particolare, si sono scagliati conto l’interpretazione del frontman della band, Wes Scantlin, sostenendo che sembra faccia molta fatica a raggiungere le note più alte, mentre tutto sommato i suoi compagni se la sono cavata piuttosto bene con l’arrangiamento musicale della cover. Molti commenti lasciati su YouTube sotto il video sono stati veramente pesanti nei confronti di Scantlin: “Sembra la voce di Kurt Cobain – scrive ad esempio un utente – ma sodomizzato con un cactus”. "Sembra stia cantando durante una colonscopia", aggiunge un altro. “Quando pensi che il 2020 non potrebbe andare peggio… - ha scritto un altro – e invece scopri che al peggio non c’è mai fine”. Quella di About A Girl, tra l’altro, non è neanche la prima cover dei Nirvana realizzata da Scantlin: qualche anno fa si cimentò anche con il grande classico tratto dall’album Nevermind, Come As You Are, un altro brano in cui ha provato a imitare la voce di Kurt Cobain senza ottenere molto successo.

Nonostante questi duri attacchi, il frontman dei Puddle Of Mudd non si è lasciato scoraggiare e, anzi, ha reagito con un post su Instagram nel quale ha risposto per le rime ai suoi detrattori: “Reagite contro coloro che provano a distruggervi – ha scritto – in questo momento io sono al massimo della forma… e questo è tutto ciò che conta. Prego per tutti voi perché teniamo a voi. L’invidia è qualcosa di tossico e le persone tossiche sono una perdita di tempo. Per questo motivo noi ci voltiamo dall’altra parte sorridendo”.

Gli ultimi anni non sono stati facili per Scantlin, visto che è stato arrestato più volte; l’anno scorso, però, con l’uscita dell’album Welcome To Galvania dei Puddle Of Mudd, il cantante ha dichiarato di aver iniziato una nuova fase della sua vita, lasciandosi tutti i guai alle spalle. Ecco forse perché le critiche ricevute per la cover di About A Girl sembrano non toccarlo minimamente ma, anzi, il cantante cerca di non dar loro peso e guarda avanti pensando solo alla musica.