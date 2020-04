Coronavirus, la figlia di Chris Cornell Toni suona Hunger Strike dei Temple Of The Dog per beneficenza. Guarda il video

Toni Cornell, la figlia 15enne di Chris Cornell, ha incantato tutti con una meravigliosa interpretazione di Hunger Strike, il celebre brano che suo padre realizzò con i Temple Of The Dog in memoria di Andy Wood, il frontman dei Mother Love Bone scomparso nel 1990.

La giovane ha cantato la canzone accompagnandosi con la chitarra, esibendosi in diretta online nello studio di suo padre, per partecipare al Music Lives, maratona musicale di 48 ore andata in scena online con le esibizioni di vari artisti e organizzata da LiveXLive per raccogliere donazioni a favore del MusiCares, fondo istituito per l’emergenza Coronavirus. “Ciao a tutti – dice Toni nel video condiviso poi sul profilo Twitter ufficiale del frontman dei Soundgarden – sono Toni Cornell e sono qui seduta nello studio di mio padre durante questi tempi difficili. Interpreterò per voi una delle mia canzoni preferite. Ti amo papà e spero di renderti giustizia con questo pezzo”.

Non è la prima volta che la figlia del grande musicista dei Soundgarden e degli Audioslave si esibisce dando prova del suo talento e della sua bellissima voce: nell’agosto del 2017, infatti, la ragazza ha raggiunto gli OneRepublic sul palco del programma tv della ABC, Good Morning America, per eseguire insieme a loro il celeberrimo brano Hallelujah di Leonard Cohen. Quell’esibizione fu un tributo sia a suo padre Chris Cornell che al leader dei Linkin Park, Chester Bennington, scomparsi a pochi mesi l’uno dall’altro in quel tragico 2017. In seguito la giovane ha partecipato ad altri concerti in memoria del padre e poi, di recente, ha pubblicato il singolo Far Away Places, brano scritto da lei quando aveva 12 anni e registrato da Chris poche settimane prima della sua morte.