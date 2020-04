Coronavirus, Noel Gallagher ha dichiarato che il Liverpool dovrebbe essere dichiarato campione della Premier League

Noel Gallagher, tifoso sfegatato del Manchester City, pensa che il Liverpool dovrebbe essere incoronato campione della Premier League 2019/2020 anche se il resto della stagione dovesse essere cancellato a causa delle misure per contrastare l’emergenza Coronavirus.

I Reds, prima dello stop al campionato, erano al vertice con 25 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Manchester City. Di fatto al Liverpool servirebbero solo due vittorie per la conquista matematica del titolo che manca da Anfield Road dal 1990. Noel, parlando a talkSPORT ha aggiunto: "L'hanno vinto comunque. Dovrebbero semplicemente consegnarglielo. E penso che le autorità dovrebbero iniziare a pianificare la prossima stagione ora, perché la cosa andrà avanti. Il calcio è tutto per i tifosi e non sono d'accordo con l’idea delle partite a porte chiuse. Non m’interessa se ci sono sei partite in un giorno, anche se potrebbero rendere l'isolamento più leggero, perché non sono divertenti da vedere. E la gente si farà viva. Tutti i miei amici tifosi del City, infatti, mi hanno detto: ‘Se iniziano a giocare a porte chiuse, noi andiamo’. Questo potrebbe causare più problemi di quanti ne valga la pena”, ha concluso.