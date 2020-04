Russell Crowe: "La voce di David Draiman nella cover di The Sound Of Silence dei Disturbed è forse la più grande interpretazione rock di sempre"

La cover del classico The Sound of Silence, firmato da Simon & Garfunkel, riproposta nel 2015 dai Disturbed di David Draiman è stata un successo inaspettato e i riconoscimenti continuano ad arrivare. L'attore Russell Crowe ha elogiato il brano, commentando l'interpretazione di Draiman come "forse la più grande voce rock di sempre". L'attore, noto soprattutto per i suoi ruoli in film come Il Gladiatore, A Beautiful Mind, Master & Commander e Cinderella Man, lo ha scritto su Twitter in risposta a un video realizzato dai fan del gruppo per questo periodo di quarantena. I Disturbed hanno immediatamente risposto a Crowe con un semplice "Grazie".