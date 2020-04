Johnny Depp apre Instagram: "non ho mai avuto i social, ora dobbiamo stare vicini a causa di ciò che stiamo vivendo"

Johnny Depp è arrivato su instagram. Il grande attore di e rock star all'interno degli Hollywood Vampires ha deciso per la prima volta di aprire un profilo social che in brevissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti: "Non ho mai desiderato di averne uno, ma adesso penso che si arrivato il momento del dialogo a causa di ciò che stiamo vivendo".

L'isolamento sociale, l'emergenza coronavirus e la quarantena imposta a milioni di persone in tutto il mondo hanno spinto l'attore e chitarrista a volersi rivolgere direttamente ai propri fan in un modo completamente inedito per lui. All'interno dei primi contenuti che ha pubblicato sul suo profilo vediamo Johnny Depp in una sorta di cantina, circondato da luci soffuse, candele e botti. Un set decisamente confortevole per "accogliere" virtualmente tutti i suoi fan. Come secondo contenuto ha condiviso un video molto lungo in cui parla liberamente di ciò che stiamo vivendo, del periodo storico che stiamo affrontando e di come la recente pubblicazione con Jeff Beck (la cover di Isolation di John Lennon) sia perfetta nei temi e nel messaggio.

Il primo pensiero dell'attore è andato alle vittime della pandemia, alle loro famiglie, a tutti coloro che stanno soffrendo, a tutti i medici e infermieri che stanno lottando in prima linea e a chi ha perso il lavoro a causa di questa improvvisa e devastante crisi:

“Restate al sicuro, restate nelle vostre case, utilizziamo questo tempo per stare accanto ai nostri cari. Creiamo qualcosa e facciamo in modo che ciò che facciamo oggi possa essere utile per il domani”